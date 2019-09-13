Правительство России выделило 30 млн рублей на организацию занятости в Иркутской области

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило на организацию занятости в пострадавших от паводка регионах Иркутской области 30 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба Минтруда.

"Принято распоряжение правительства России от 28 августа 2019 года № 1899-р, в соответствии с которым из резервного фонда правительства России выделено более 30 млн рублей на организацию временной занятости и содействие самозанятости пострадавших от наводнения в Иркутской области", - говорится в сообщении.

Средства направляются на организацию временной занятости, а также на содействие самозанятости жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения, пояснили в министерстве. "До конца года дополнительными мерами будет охвачено более 300 человек", - цитирует пресс-служба главу Минтруда Максима Топилина.