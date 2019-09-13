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СК проводит проверку по факту потери сознания одним из учеников в школе Барнаула

По предварительным данным, подросток находился в состоянии наркотического опьянения

НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку по факту потери сознания во время урока одним из учеников в барнаульской школе. По предварительным данным, 16-летний подросток находился в школе в состоянии наркотического опьянения, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

"По предварительным данным, учащийся барнаульской школы №50 находился в учебном заведении в состоянии наркотического опьянения, вследствие чего потерял сознание. По данному факту проводится проверка", - сообщаил представитель ведомства.

По ее словам, сейчас школьник госпитализирован. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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