Шахта в Кузбассе погасила 37 млн рублей долга по зарплате горнякам по требованию Роструда

КЕМЕРОВО, 13 сентября. /ТАСС/. Шахта "Алексиевская" в Ленинске-Кузнецком по требованию Роструда погасила задолженность по заработной плате за июль перед 846 сотрудниками на общую сумму 37,2 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба Роструда.

"В рамках контрольно-надзорных мероприятий, проводимых территориальным органом Роструда в Кемеровской области, установлено, что руководство АО "Шахта "Алексиевская" систематически допускает образование задолженности по заработной плате. Так, долг по оплате труда за июль текущего года составил 37,2 млн рублей. В результате принятых инспекцией труда мер задолженность погашена в ходе проверки, права 846 работников восстановлены", - говорится в сообщении.

Проблемы с выплатой заработной платы горнякам на шахте "Алексиевская" начались с июня текущего года. В этом же месяце на шахте произошло ЧП - из-за сбоя в системе вентиляции из забоя была эвакуирована смена шахтеров. Кроме того, в связи с падением цен на уголь на "Алексиевской" были снижены темпы по его добыче. В июле с шахты были уволены 57 человек, еще 71 работник шахты по вине предприятия находился в вынужденном простое в связи с задержкой оплаты труда.

Шахта "Алексиевская" расположена в Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса и находится под управлением угольной компании "Полысаевская". Ранее угледобывающее предприятие входило в состав угольной компании "Заречная" и было признано банкротом в 2017 году. В июне 2018 года администрация Кемеровской области сообщила, что созданная УК "Полысаевская" занимается выводом действующих угледобывающих активов группы "Заречная" - шахт "Алексиевской" и "Заречной".