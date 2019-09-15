В Кемерове на месте ТЦ "Зимняя вишня" открыли сквер

КЕМЕРОВО, 15 сентября. /ТАСС/. Сквер Ангелов построили в Кемерове на месте снесенного торгового центра "Зимняя вишня", где 25 марта 2018 года произошел пожар и погибли 60 человек. Сквер площадью около 2 га открыли для посетителей в воскресенье - спустя почти полтора года после трагедии, передает корреспондент ТАСС.

"Наша задача была сделать не место скорби, а место памяти и место силы. Парк открываем, сегодня он начинает свою работу" - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, представляя построенный сквер журналистам.

По словам губернатора, торжественного открытия сквера не запланировано. В полдень в парке начнет играть симфонический оркестр Кузбасса, живая музыка будет звучать до вечера.

Цивилев высказал надежду, что каждый человек, который побывает в парке, выйдет отсюда другим. "Я очень надеюсь, что каждый зашедший сюда поймет, что надо ценить жизнь человека, уважать человека и особенно ценить жизнь ребенка. Поэтому здесь очень много мест для отдыха детей", - сказал он.

История строительства сквера

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта 2018 года, в результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 79 человек пострадали. После трагедии было решено снести здание торгового комплекса, а на его месте построить сквер в память о погибших.

Изначально планировалось, что площадка сгоревшего торгового центра будет благоустроена к 1 сентября 2018 года. Но из-за затянувшихся работ по сносу здания ТЦ, которые завершились только к концу лета прошлого года, строительные работы отложили еще на год.

Над проектом сквера совместно работали российские и американские архитекторы и урбанисты. По их замыслам он функционально поделен на две зоны: тихого и активного отдыха. Концепция благоустройства прошла общественные слушания и согласована с родственниками погибших. Строительство сквера велось за счет средств благотворителей. Проект реализовали при поддержке Сбербанка.

"Здесь нет ни копейки бюджетных средств, это все делалось за счет частных пожертвований", - отметил губернатор.

Подготовительные инженерные работы начались зимой, в мае подрядные организации приступили к основному строительству, оно велось круглосуточно, парк построили в рекордно короткие сроки.

"Я спросил [у архитекторов], сколько этот парк надо строить, мне сначала сказал 2-3 года. Я сказал [нужно построить за] восемь месяцев, в этих восьми месяцах была и зима", - сказал Цивилев.