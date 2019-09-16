Прибытие четырех самолетов из Москвы в Томск задерживается из-за тумана

ТОМСК, 16 сентября. /ТАСС/. Самолеты четырех столичных авиакомпаний прибудут в Томск с задержкой в два-три часа из-за метеоусловий - в понедельник в городе наблюдается сильный туман, сообщили ТАСС в справочной томского аэропорта.

"Задержка по метеоусловиям в Томске. Рейсы позже вылетели из Москвы", - сообщили в справочной.

По данным онлайн-табло аэропорта, на два-три часа задерживается прилет самолетов авиакомпаний S7, "Аэрофлот" и "Победа". В связи с инцидентом также задерживаются вылеты в обратном направлении.

Как уточнил ТАСС помощник транспортного прокурора Томской области Дмитрий Дубенюк, также из-за тумана задерживается прибытие из Москвы борта авиакомпании "Уральские авиалинии" - самолет был вынужден приземлиться в аэропорту Толмачево (Новосибирск). Всего вылета из Томска в Москву на задерживаемых рейсах ожидают около 700 человек.