Аэропорт в Кемерове не смог принять внутренние и международный рейсы из-за сильного тумана

КЕМЕРОВО, 16 сентября. /ТАСС/. Прибытие четырех самолетов из Турции и московских аэропортов Домодедово, Шереметьево и Внуково задерживается утром в понедельник в Кемерове из-за сильного тумана. Об этом сообщили ТАСС в справочной кемеровского аэропорта имени Алексея Леонова.

"[Самолеты, летевшие в Кемерово из] Шереметьево, Внуково, Домодедово не сели и рейс из Турции. Они ушли на посадку в аэропорт Толмачево (в Новосибирске) и в Барнаул из-за тумана в Кемерове", - рассказали в справочной.

По расписанию прибытие рейсов из Москвы в Кемерово ожидалось по местному времени в 05:45 (01:45 мск), 06:30 (02:30 мск) и 06:40 (02:30 мск). Международный рейс из Антальи должен был приземлиться в кемеровском аэропорту в 02:30 по местному времени (15 сентября 22:30 мск).

Смена аэропортов прибытия для самолетов также привела к задержке рейсов из Кемерова в Москву и Анталью. Все воздушные судна спустя несколько часов после посадки должны были вылететь в обратном направлении. Время их отправления пока неизвестно, пассажиры находятся в зоне ожидания аэропорта.