Прилет семи рейсов в аэропорт Новосибирска задерживается из-за тумана

НОВОСИБИРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Прибытие семи авиарейсов в новосибирский аэропорт Толмачево задерживается из-за тумана, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте аэропорта.

"С 20:10 (16:10 мск) 15 сентября до 04:30 (00:30 мск) 16 сентября на территории аэродрома Толмачево и в зоне подхода наблюдался туман. Минимальная видимость составляла 150 метров. На прилет задерживаются рейсы У6 100 из Москвы, 5N 237 из Москвы, А4 219 из Ростова-на-Дону, ДР 419 из Москвы, ДР 311 из Сочи, FV 6541 из Санкт-Петербурга, RSY 8326 из Антальи", - говорится в сообщении.

На вылет задерживаются семь рейсов: до Москвы, Ростова-на-Дону, Сочи, Санкт-Петербурга и Антальи. Отправка задержанных рейсов будет осуществляться по мере прибытия воздушных судов.

На запасном аэродроме в Новосибирске находятся четыре рейса: КТК 460 Анталья - Кемерово, S7 809 Москва - Новокузнецк, У6 011 Москва - Томск и СУ 1458 Москва - Новокузнецк. Отправка рейсов будет осуществляться по мере улучшения метеорологической обстановки.

В понедельник из-за тумана также было задержано прибытие четырех самолетов из Москвы в Томск, аэропорт в Кемерове не смог принять внутренние и международный рейсы из Турции.