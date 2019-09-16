Между Томском и городом Кедровый спустя 13 лет возобновилось авиасообщение

ТОМСК, 16 сентября. /ТАСС/. Первый с 2006 года самолет из Томска в город Кедровый Томской области, с которым нет круглогодичного сообщения, вылетел в понедельник, передает корр. ТАСС из аэропорта Томска.

"Кедровый - это один из самых труднодоступных населенных пунктов региона. Поэтому он стал одним из приоритетных направлений в губернаторской программе восстановления внутреннего сообщения. Загрузка, которая сейчас наблюдается, говорит о том, что он будет востребован: на первом самолете из Томска в Кедровый вылетает 11 гражданских и один - по спецбилету, а вообще уже куплены все билеты на ближайшие две недели", - сказал журналистам замначальника департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Виктор Шендель.

Он уточнил, что перевозчиком выступает авиакомпания "СиЛА". Еженедельно компания будет выполнять по два рейса в оба направления - по понедельникам и пятницам - на 17-местном АН-28. Чтобы билет был по карману жителям области, администрация региона выделила на его субсидирование в 2019 году 8 млн рублей. "Сейчас цена билета 2 тысячи и еще 200 рублей сверху сбор перевозчика, без субсидирования - 12 тысяч рублей", - отметил Шендель.

Для запуска рейса в городе была восстановлена взлетно-посадочная площадка, которую не эксплуатировали после пожара, уничтожившего в 2006 году кедровский аэропорт.

Город Кедровый в 480 км от Томска является центром Пудинского нефтегазодобывающего района, население - 2 тысячи человек. Попасть в населенный пункт можно по дороге, которая не пригодна к эксплуатации в межсезонье, или по воздуху. После 2006 года для авиасообщения с городом использовались только вертолеты.