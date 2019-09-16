Вандалы изрисовали фасад исторической часовни в центре Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Неизвестные изрисовали в центре Новосибирска фасад одной из главных достопримечательностей города - часовни святого Николая Чудотворца. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

"[В воскресенье] вечером в полицию поступило сообщение о факте нанесения надписи на стену часовни. В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку, идет поиск причастных к данному происшествию", - сказала представитель пресс-службы ведомства.

Жители Новосибирска в социальных сетях возмущаются данным поступком. Получить комментарий в Новосибирской метрополии РПЦ не удалось.

Часовня во имя святого Николая Чудотворца была заложена в центре Новосибирска в 1914 году. В 1930 году она была разрушена, а на ее месте попеременно устанавливали памятник молотобойцу и монумент Сталину. В 1993 году часовня была восстановлена к 100-летнему юбилею города за счет пожертвований новосибирцев.