Власти выделят 3,2 млрд рублей на медицинские объекты в подтопленных районах Приангарья

ТАСС, 16 сентября. Власти в 2019-2021 годах выделят 3,2 млрд рублей на строительство и ремонт медицинских объектов в пострадавших от летних паводков районах Иркутской области, сообщила в понедельник пресс-служба вице-премьера РФ Виталия Мутко.

Минувшим летом в Иркутской области прошли две волны паводков. Они начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во время второй в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.

"На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов здравоохранения в Иркутской области, пострадавших от паводков в июне-июле этого года, направят 3,2 млрд рублей в течение 2019-2021 гг.", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 1 млрд 85 млн рублей направят из федерального бюджета, около 450 млн рублей - из консолидированного бюджета Иркутской области, еще 1 млрд 90 млн рублей будет привлечено из внебюджетных источников.

Всего в перечень включено 23 строения, 18 из которых предстоит построить, а остальные - реконструировать и отремонтировать. Так, в течение двух лет в пострадавших районах будут построены здания шести больниц, двух кожно-венерологических диспансеров, а также десять фельдшерско-акушерских пунктов.