В больнице Ангарска скончался мужчина, пострадавший при хлопке газа

ИРКУТСК, 16 сентября. /ТАСС/. Житель Ангарска, который пострадал 14 сентября при хлопке газа и последующем пожаре в многоквартирном жилом доме, скончался в больнице. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Минздрава Иркутской области.

"Мужчина умер сегодня около 12 дня (7:00 мск)", - сказал собеседник агентства.

Представитель Минздрава добавил, что в больнице остаются 6 пострадавших детей. "У всех состояние легкой степени тяжести, небольшие отравления [угарным газом] и у двоих сотрясение", - уточнили в пресс-службе.

Хлопок бытового газа с последующим пожаром произошли в Ангарске в субботу вечером. Огнем были повреждены две квартиры на втором этаже. Основная версия произошедшего - самовольное подключение к сети газоснабжения. В результате инцидента пострадали 12 человек, восемь из которых были госпитализированы. Позднее один мужчина самовольно ушел из больницы.