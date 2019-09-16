В Красноярске задержаны трое мужчин за мошенничество с кредитами на 5 млн рублей

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Полицейские Красноярского края при участии Росгвардии задержали троих местных жителей по подозрению в мошенничестве с кредитами на 5 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что трое мужчин через социальные сети предлагали доверчивым жителям Красноярска оформить на себя кредитную карту либо займ на покупку бытовой техники. Злоумышленники уверяли, что долг по кредиту будет погашен ими самостоятельно, и обещали выплатить потерпевшим вознаграждение в размере 10% от суммы кредитного договора. Впоследствии взятые на себя обязательства мужчины не выполняли, они продавали технику, а вырученными денежными средствами распоряжались по своему усмотрению. Общий ущерб, причиненный 65 гражданам, составил около 5 млн рублей", - сказала она.

По словам Волк, возбуждено более 50 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину и мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

В ходе обыска в квартире, арендуемой одним из задержанных, обнаружены и изъяты бытовая техника, сим-карты, сотовые телефоны, кредитные договоры и банковские карты.

Один из задержанных арестован по решению суда, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.