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Задержанные из-за тумана самолеты из Москвы прибыли в Томск

Задержка составила несколько часов

ТОМСК, 16 сентября. /ТАСС/. Четыре самолета из Москвы прибыли в Томск с задержкой в несколько часов из-за тумана, сообщил ТАСС помощник транспортного прокурора Томской области Дмитрий Дубенюк.

В понедельник утром из-за сильного тумана в Томске не смогли приземлиться самолеты из столицы авиакомпаний S7, "Победа", "Аэрофлот", "Уральские Авиалинии". Самолет "Уральских авиалиний" был вынужден сесть в Новосибирске. В результате инцидента было задержано прибытие самолетов на 2-4 часа, в Томске вылета в обратном направлении ожидали 700 человек.

"Все задержанные суда прибыли в Томск. При проверке соблюдения прав пассажиров нарушений не выявлено", - сказал собеседник агентства.

По данным онлайн-табло томского аэропорта, в обратном направлении ожидают вылета пассажиры рейса "Уральских авиалиний" - порядка 100 человек.

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