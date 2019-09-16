Инаугурация нового главы Алтая Олега Хорохордина пройдет 1 октября

ТАСС, 16 сентября. Олег Хорохордин, избранный глава Республики Алтай, официально вступит в должность руководителя субъекта федерации 1 октября. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

На выборах главы Республики Алтай 8 сентября врио руководителя региона Хорохордин одержал победу с 58,82% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин с результатом 31,64%. Десятого сентября председатель избиркома региона вручил Хорохордину удостоверение главы Республики Алтай.

"Инаугурация Олега Хорохордина на должность главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай состоится 1 октября. Торжественное мероприятие пройдет в Горно-Алтайске", - сказал собеседник агентства.

Хорохордин был назначен врио главы республики 20 марта 2019 года после отставки Александра Бердникова. Хорохордин родился 3 апреля 1972 года в селе Глушинка Косихинского района Алтайского края. В 1999 году окончил экономический факультет Алтайской академии экономики и права, в 2000 году - кафедру государственного и муниципального управления этой же академии.

Хорохордин - участник второго потока программы развития кадрового управленческого резерва. До назначения врио главы региона он был председателем совета НП "ГЛОНАСС", замруководителя секретариата вице-премьера.