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Паводок в Иркутской области

В Иркутской области начались выплаты пострадавшим о наводнения предпринимателям

Сумма выплаты составляет 200 тыс. рублей

ИРКУТСК, 17 сентября. /ТАСС/. Предприниматели из районов, пострадавших от наводнения в Иркутской области, начали получать помощь в размере 200 тыс. рублей из областного бюджета, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

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Это одна из мер поддержки для бизнеса, которые также включают льготные займы от Фонда микрокредитования Иркутской области под 1% годовых, субсидии на ремонт помещений и оборудования и погашение арендных платежей, реструктуризация задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, начисленным пеням и штрафам перед бюджетной системой, а также по перенос сроков сдачи налоговой отчетности для организаций, зарегистрированных на пострадавших территориях.

"На сегодняшний день заявления четверых предпринимателей, осуществляющих деятельность в области аренды недвижимого имущества, розничной торговли, мойки автотранспортных средств, одобрены, уже сформированы финансовые документы для перевода денег", - приводит пресс-служба слова замминистра экономического развития Иркутской области Марины Петровой.

Прием заявлений на этот вид поддержки начался 13 сентября, по данным правительства области, уже поступило более 30 обращений от предпринимателей Тулуна и Нижнеудинска, наиболее пострадавших от наводнения. Сбор заявок продлится до 24 октября.

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