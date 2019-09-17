В Иркутской области начались выплаты пострадавшим о наводнения предпринимателям

ИРКУТСК, 17 сентября. /ТАСС/. Предприниматели из районов, пострадавших от наводнения в Иркутской области, начали получать помощь в размере 200 тыс. рублей из областного бюджета, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

Это одна из мер поддержки для бизнеса, которые также включают льготные займы от Фонда микрокредитования Иркутской области под 1% годовых, субсидии на ремонт помещений и оборудования и погашение арендных платежей, реструктуризация задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, начисленным пеням и штрафам перед бюджетной системой, а также по перенос сроков сдачи налоговой отчетности для организаций, зарегистрированных на пострадавших территориях.

"На сегодняшний день заявления четверых предпринимателей, осуществляющих деятельность в области аренды недвижимого имущества, розничной торговли, мойки автотранспортных средств, одобрены, уже сформированы финансовые документы для перевода денег", - приводит пресс-служба слова замминистра экономического развития Иркутской области Марины Петровой.

Прием заявлений на этот вид поддержки начался 13 сентября, по данным правительства области, уже поступило более 30 обращений от предпринимателей Тулуна и Нижнеудинска, наиболее пострадавших от наводнения. Сбор заявок продлится до 24 октября.