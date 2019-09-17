СК проводит проверку по факту избиения двумя мужчинами подростка-инвалида в Омске

ОМСК, 17 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет проверяет информацию об избиении в Омске подростка-инвалида. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального СУ СК РФ.

"В Омске проводится проверка по факту нападения на школьников. По предварительным данным, указанным матерью мальчика, 15 сентября в центре Омска двое неизвестных мужчин в возрасте 35-40 лет, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, подошли к 16-летнему сыну женщины и его другу, и требуя денег, стали хватать подростков за руки и одежду, а также ударили ребенка - инвалида детства в колено, причинив тяжелую травму, в связи с чем мальчик в настоящее время находится на стационарном лечении, ему предстоит операция", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального управления СК ТАСС пояснили также, что по итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью. "А если подтвердится факт вымогательства денег, то это еще и статья "Разбой" УК РФ", - добавил собеседник агентства.

Проверка проводится по материалам, опубликованным в соцсети "ВКонтакте".