Всех пострадавших при взрыве в многоквартирном доме в Ангарске выписали из больницы

ИРКУТСК, 17 сентября. /ТАСС/. Шесть детей, остававшихся в больнице после взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Ангарске, выписаны домой, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минздрава Иркутской области.

Всего при взрыве пострадали 12 человек, один из которых скончался в реанимационном отделении.

"Всех детей выписали из больницы сегодня утром", - сказал собеседник агентства.

Хлопок бытового газа с последующим пожаром произошли в Ангарске вечером 14 сентября. Огнем были повреждены две квартиры на втором этаже. Основная версия произошедшего - самовольное подключение к сети газоснабжения.

В результате инцидента пострадали 12 человек, восемь из которых, включая шесть детей, были госпитализированы. Позднее мужчина с ожогами верхних дыхательных путей скончался в больнице, один пострадавший самовольно покинул медицинское учреждение.