Ростехнадзор выявил на рудных шахтах "Евраза" более 700 нарушений промбезопасности

КЕМЕРОВО, 17 сентября. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора в ходе плановой проверки производственных объектов одного из крупнейших сибирских производителей стали -"Евраз Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" (ЗСМК, входит в состав компании "Евраз") выявило более 700 нарушений промышленной безопасности. Об этом сообщили во вторник на официальном сайте ведомства.

"В ходе проверки было выявлено 709 нарушений обязательных требований промышленной безопасности, в том числе: непроведение своевременных ремонтов основных строительных конструкций зданий и сооружений, неудовлетворительное состояние аспирационных систем, невыполнение мероприятий по результатам комплексных обследований крановых путей, нарушения при креплении горных выработок, нарушения при эксплуатации электрооборудования в условиях повышенной опасности, нарушения противоаварийной защиты", - говорится в опубликованном заключении ведомства.

Как следует из материалов проверки, Ростехнадзор с 5 августа по 13 сентября 2019 года проводил плановую выездную проверку горнорудного филиала "Евраз ЗСМК" - компании "Евразруда", которая включает несколько горнодобывающих и горно-обогатительных предприятий на территории Кемеровской области. Нарушения выявлены на рудных шахтах Казская, Таштагольская, Шерегешская. Добыча там велась с использованием неисправного оборудования и с нарушением крепления горных выработок. Ростехнадзор обратился в суд с требованием о временном приостановлении горных работ.

"Для предотвращения аварийных ситуаций и травмирования работников шахт инспекторами Сибирского управления Ростехнадзора наложены пять временных запретов деятельности на ведение добычных горных работ в рудниках. <…> Судом вынесены постановления о приостановке ведения добычных горных работ сроком от 6 до 60 суток", - говорится в сообщении.

По итогам проверки по фактам выявленных нарушений возбуждено 95 административных дел.

"Евраз ЗСМК" входит в тридцатку крупнейших сталелитейных заводов мира по объему производства и в пятерку мировых лидеров по производству железнодорожных рельсов. Большую часть железорудного сырья для ЗСМК производят предприятия горнорудного филиала "Евразруда".