Учителя музыки из Иркутска предложили повысить возрастной ценз на конкурсе "Щелкунчик"

ТАСС, 17 сентября. Учителя музыки из Иркутска предложили организаторам международного конкурса юных исполнителей "Щелкунчик" повысить возрастной ценз с 15 до 16 лет для музыкантов из Сибири и с Дальнего Востока, играющих на духовых инструментах. Это связано с отдаленностью регионов от Москвы, говорится в обращении Иркутского городского объединения преподавателей игры на духовых и ударных инструментах.

Как пояснили авторы обращения, дети из европейских регионов России раньше своих сибирских и дальневосточных сверстников начинают участвовать в конкурсе "Щелкунчик", так как ежегодные поездки в Москву из Сибири и Дальнего Востока, как правило, являются "непозволительной роскошью" для учителей и их воспитанников. Из-за этого педагоги из восточных регионов России предпочитают отправлять на конкурс уже максимально подготовленных учеников более старшего возраста. При этом взросление исполнителей, играющих на духовых инструментах, происходит позднее, чем у других музыкантов.

"В связи с этим просим оргкомитет конкурса рассмотреть возможность повышения возрастного ценза участников номинации "Духовые инструменты" до 16 лет включительно или предусмотреть возможность для допуска к участию в конкурсе, начиная с 2019 года, исполнителей такого возраста, представляющих регионы Сибири и Дальнего Востока", - говорится в обращении педагогов к организаторам конкурса и Минкультуры РФ, которое есть в распоряжении ТАСС.

В письме отмечается, что сейчас возрастной ценз для участников конкурса "Щелкунчик", играющих на духовых инструментах, ограничен 15 годами, и они имеют дополнительный год в отличие от других номинаций, участники которых могут быть не старше 14 лет. Однако музыканты из отдаленных от Москвы регионов все равно находятся в неравном положении.

Повышение возрастного ценза, считают авторы обращения, будет способствовать "интеграции ребят из отдаленных территории в общенациональное культурное пространство, поможет найти и поддержать талантливых детей, не имеющих возможности к постоянному участию в такого рода мероприятиях". "Особое внимание к территориям Дальнего Востока и Байкальского региона также соответствует направлению актуальной социальной политики российского правительства", - отмечается в тексте.

Ежегодный международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" учрежден в 2000 году и проводится телеканалом "Культура". В нем участвуют исполнители классической музыки в номинациях "Фортепиано", "Струнные инструменты", "Духовые и ударные инструменты". По результатам конкурса определяется участник, представляющий Россию на детском классическом конкурсе "Евровидение".