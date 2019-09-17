Президент Киргизии назначил генконсулов республики в Новосибирске и Екатеринбурге

БИШКЕК, 17 сентября. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указы о назначении Калдарали Маматалиева генеральным консулом республики в Новосибирске и Руслана Бийбосунова - генконсулом в Екатеринбурге. Об этом сообщает во вторник пресс-служба главы государства.

"Президент Кыргызской Республики подписал указ, согласно которому Маматалиев Калдарали Капарович назначен генеральным консулом Кыргызской Республики в г. Новосибирске", - говорится в сообщении. Уточняется, что этот консульский округ включает территории Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей России. Указ об учреждении генконсульства в Новосибирске был подписан Жээнбековым в январе.

Генконсулом в Екатеринбурге назначен Руслан Бийбосунов, который сменит на этом посту Бообека Салимжанова. Его консульский округ включает Сибирский и Уральский федеральные округа РФ.

Помимо генконсульств Новосибирска и Екатеринбурга, на сегодняшний день канцелярии посольства Киргизии в России действуют в Санкт-Петербурге, Красноярске и Владивостоке, почетные консульства - в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Оренбурге, Хабаровске, Воронеже, Южно-Сахалинске и Томске. При этом власти страны планируют открыть канцелярии посольства республики еще в четырех российских городах.