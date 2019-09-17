Восстановление спортивных и культурных объектов в Тулуне потребует более 1,7 млрд рублей

"Всего по решению заседания правительства РФ 12 сентября на восстановление объектов спорта и культуры в Иркутской области, пострадавшей от паводков летом этого года, планируется направить свыше 1 млрд 700 миллионов рублей и построить 13 объектов, а также капитально отремонтировать 28 объектов", - сообщили в пресс-службе.

ТАСС, 17 сентября. Восстановление объектов культурной и спортивной инфраструктуры в пострадавшем от паводка Тулуне Иркутской области потребует более 1,7 млрд рублей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе вице-премьера Виталия Мутко.

Строительство и ремонт данных объектов вошло в комплексную программу восстановления объектов, пострадавших от паводка в Иркутской области. В частности, планируется построить шесть спортивных объектов: физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), стадион, корт, лыжную базу и две детских спортивных школы. Кроме того, запланировано построить несколько культурно-досуговых центров, сельские дома культуры, библиотеку и другие - всего семь объектов, еще 20 - отремонтировать.

ФОК с ледовым полем и универсальным залом планируется построить в рамках проекта "Газпром-детям". В настоящее время ведется выбор участка для этого объекта. Лыжная база будет построена компанией "Русал". Ее площадь составит 120 кв. м.

"Всего на восстановление спортивной инфраструктуры планируется потратить до 2021 года 806,3 млн рублей, 260 из которых - внебюджетные источники", - сообщили в пресс-службе.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Согласно последним данным, погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую - в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,3 тыс. человек.