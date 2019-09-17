Колесо обозрения с новосибирской набережной продают на Avito за 20 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Собственник колеса обозрения на набережной реки Оби в Новосибирске выставил его на продажу после запуска нового более крупного аттракциона. Объявление о продаже объекта размещено на сайте Avito, сообщил во вторник ТАСС владелец колеса обозрения.

"В понедельник мы выставили объявление о продаже колеса обозрения", - сообщил владелец аттракциона, не уточнив появились ли у объекта потенциальные покупатели.

В начале 2018 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал журналистам, что власти города, по причине строительства нового колеса обозрения на Михайловской набережной, предложат собственнику старого аттракциона демонтировать его и перенести на другую площадку.

Как отмечается в объявлении, колесо обозрения находится в идеальном состоянии. Также собственник отмечает, что покупателю не потребуется согласовывать размещение аттракциона с Ростехнадзором, поскольку объект не имеет фундамента.

Ранее ТАСС сообщил, что новое колесо обозрения на Михайловской набережной в Новосибирске было запущенно летом 2019 года. Высота объекта составляет почти 70 метров, он стал самым большим подобным аттракционом за Уралом. Стоимость проекта составляет более 200 млн рублей.