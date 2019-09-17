Пьяный водитель насмерть сбил школьника в Кемерове

КЕМЕРОВО, 17 сентября. /ТАСС/. Полицейские в Кемерове задержали водителя, который вечером в понедельник, будучи пьяным, сбил на дороге 13-летнего школьника и скрылся с места ДТП. От полученных травм ребенок умер. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, ДТП произошло около 21:30 часов по местному времени (17:30 мск) в понедельник в Рудничном районе Кемерова. Водитель на машине сбил подростка, который шел по обочине дороги и вел рядом с собой велосипед.

"Водитель с места происшествия скрылся, от полученных травм 13-летний потерпевший скончался до прибытия бригады скорой помощи. В результате введенного плана "Перехват" полицейские задержали скрывшегося водителя. Проведенное освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщает пресс-служба регионального главка.

Инспекторы ГИБДД составили в отношении водителя три административных протокола - за оставление места ДТП, управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отсутствие полиса ОСАГО. Следователями МВД отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы, следствие готовит ходатайство о его аресте.