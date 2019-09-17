В Ангарске ввели режим ЧС для оперативной ликвидации последствий взрыва в доме

ИРКУТСК, 17 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Ангарске Иркутской области для оперативной ликвидации последствий взрыва бытового газа, который произошел в многоквартирном доме 14 сентября. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Режим ЧС введен на территории всего муниципалитета для оперативной ликвидации последствий", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе сообщили, что шесть семей из пострадавшего подъезда обратились в администрацию с заявлениями о предоставлении временного жилья из муниципального фонда. Сегодня им показывают квартиры, в которые можно заселиться. Остальные разместились у родственников. Всего в квартирах пострадавшего подъезда зарегистрировано 45 человек.

В сообщении пресс-службы ангарской администрации отмечается, что специализированная организация провела предварительное техническое обследование дома и рекомендовала ограничить доступ людей в жилые помещения подъезда, где произошел взрыв. Официальное заключение подготовят ориентировочно к среде, после чего будет приниматься решение о дальнейшей эксплуатации квартир.

Хлопок бытового газа с последующим пожаром произошли в многоквартирном доме в Ангарске вечером 14 сентября. Огонь повредил две квартиры на втором этаже. Основная версия произошедшего - самовольное подключение к сети газоснабжения.

В результате инцидента пострадали 12 человек, восемь из которых, включая шесть детей, были госпитализированы. Позднее мужчина с ожогами верхних дыхательных путей скончался в больнице, один пострадавший самовольно покинул медицинское учреждение. На данный момент все госпитализированные выписаны из больницы.