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Пожар на складе в Красноярске локализован

Его площадь составила 600 кв. м

КРАСНОЯРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Пожар на складе пиломатериалов в промзоне на Северном шоссе в Красноярске локализован на площади 600 кв. м. Об этом сообщили журналистам во вторник в региональном главке МЧС.

"Пожар локализован в 14:46 местного [времени] (10:46 мск) на площади 600 квадратных метров", - сказали в ведомстве.

К месту пожара выехала специальная лаборатория для замеров предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

В тушении пожара задействовано 27 человек и 9 единиц техники.

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РоссияКрасноярский край
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