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"Ростех" инвестирует 8 млрд руб. в центр протонной терапии рака в Новосибирске

Строительство планируется на базе Новосибирского национального исследовательского государственного университета

ГЕЛЕНДЖИК, 17 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" планирует инвестировать порядка 8 млрд рублей в строительство центра протонной терапии рака на базе Новосибирского национального исследовательского государственного университета. Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы корпорации.

"С 2020 года лечение рака методом "прицельного" облучения протонами войдет в программу высокотехнологичной медицинской помощи, финансируемой из средств системы обязательного медицинского страхования. Холдинг "Швабе" создаст пилотный центр на базе Новосибирского национального исследовательского государственного университета. Инвестиции в проект составят около 8 млрд рублей ", - говорится в сообщении.

Подписание концессионного соглашения о строительстве запланировано на конец 2020 года.

В июле стало известно, что проект строительства центра протонной терапии в Новосибирске, инициатором которого выступает АО "Швабе", будет реализован до 2023 года.

Теги
РоссияЧемезов, Сергей ВикторовичНовосибирская область
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