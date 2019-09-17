Золотодобывающие предприятия в Кузбассе оштрафованы на 1,3 млн рублей за загрязнение рек

КЕМЕРОВО, 17 сентября. /ТАСС/. Два золотодобывающих предприятия в Кузбассе привлечены к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства после многочисленных жалоб на загрязнение рек от жителей Тисульского района, где ведется золотодобыча. Компаниям назначены штрафы на общую сумму более 1,3 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба администрации Кемеровской области.

"Специалисты департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области и Кемеровской межрайонной природоохранной прокуратуры провели проверки в отношении ООО "Сисим" и ООО "Воскресенка", добывающих россыпное золото на притоках реки Кия в Тисульском районе. ООО "Воскресенка" допустило нарушение водного законодательства и было оштрафовано на 540 тысяч рублей. В действиях ООО "Сисим" выявлены нарушения законодательства о недрах, предприятию выписан штраф на сумму 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По данным областного департамента природных ресурсов и экологии, золотодобывающие компании пытались обжаловать решения о назначении штрафов в двух судебных инстанциях. Арбитражный суд Кемеровской области и Седьмой арбитражный апелляционный суд признали решение департамента о вынесении штрафных санкций законными.

Власти Кузбасса обратились в Роснедра с инициативой отозвать действующие лицензии на добычу россыпного золота и приостановить выдачу новых разрешений на разведку драгоценного металла на территории региона. Это связано с ухудшением экологической обстановки и загрязнением малых рек. Жители северных районов Кемеровской области, где работают золотодобытчики, с апреля прошлого года жалуются местным и региональным властям на сильное помутнение воды, до кирпичного цвета, в реке Кия и ее притоках - реках Кундат, Малый Кундат и Воскресенка.