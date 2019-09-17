Суд отменил мировое соглашение экс-совладельца "Сибмоста" с кредиторами

НОВОСИБИРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил решение Арбитражного суда Новосибирской области о заключении мирового соглашения экс-совладельца одной из крупнейших за Уралом строительных компаний "Сибмост" Альберта Кошкина с кредиторами, сообщается в картотеке дел окружного суда.

Летом 2019 года новосибирский арбитраж утвердил мировое соглашение Кошкина с конкурсными кредиторами. В реестр были включены требования кредиторов на общую сумму более 4,8 млрд рублей, основным кредитором являлся Сбербанк. Согласно условиям мирового соглашения, Кошкин должен был рассчитаться с кредиторами за 12 лет, погасив 65% долга, остальная часть ему прощалась. Заявления об оспаривании мирового соглашения подали Экспобанк и банк "Открытие".

"Отменить определение суда первой инстанции полностью и разрешить вопрос по существу", - говорится в картотеке окружного суда.

В конце прошлой недели Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил мировое соглашение и другого экс-совладельца "Сибмоста" Владислава Кошкина с кредиторами.

В мае Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в компании "Сибмост", банкротства которой требовал субподрядчик с 2016 года. "Сибмост" занимался строительством третьего моста через реку Обь стоимостью 14,8 млрд рублей в качестве генподрядчика. Компания пыталась взыскать с властей Новосибирска 2,5 млрд рублей убытков, которые возникли из-за несвоевременного предоставления участков под строительство, но арбитраж отказал ей. Летом 2016 года субподрядчик "Сибмоста" потребовал его банкротства, тогда в дело в качестве кредиторов вступили Сбербанк, банк "Акцепт", Экспобанк и Федеральная налоговая служба. В 2017 году были признаны банкротами экс-совладельцы компании Владислав и Альберт Кошкины, которые продали компанию "Объединенному мостостроительному предприятию", принадлежащему АФК "Система" и Сбербанку.

В настоящее время "Сибмост" реализует ряд крупных инфраструктурных проектов в регионах Сибири, в том числе, ведет строительство Восточного автомобильного обхода Новосибирска, стоимость первого участка которого оценивалась ранее в 10,3 млрд рублей.