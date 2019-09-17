В одном из районов на Алтае за 10 дней у 27 человек обнаружили гепатит А

ТАСС, 17 сентября. Вирусный гепатитом А выявлен у 27 человек в Усть-Коксинском районе Республики Алтай с 5 по 16 сентября, сообщила во вторник пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"С 5 по 16 сентября в Усть-Коксинском районе зарегистрировано 27 случаев заболевания вирусным гепатитом А. Лишь у трех заболевших отмечались признаки заболевания: повышенная температура, тошнота, рвота, <...> желтушность кожных покровов. У остальных заболевание протекает в легкой степени, без клинических проявлений, они выявлены активно, в ходе проведения противоэпидемических мероприятий и в результате лабораторных исследований. Среди заболевших - 13 детей. Все заболевшие госпитализированы, получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Во вторник в регионе было проведено заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона. По данным ведомства, с 2013 года случаи заболевания гепатитом А в Усть-Коксинском районе не регистрировались. Эпидемическое расследование показало, что инфекция была завезена в регион. Ее распространение стало возможным из-за неверных диагнозов, отсутствия лабораторных исследований на гепатит А при наличии явных признаков у первых заболевших.

В управлении уточнили, что возбуждено административное производство в отношении Усть-Коксинской районной больницы по факту несвоевременной диагностики заболевания, материалы намерены передать в СУ СК РФ по республике. "Минздраву региона поручено провести тщательную служебную проверку и принять меры по предупреждению подобных случаев. Главе администрации Усть-Коксинского района поручено взять под особый контроль работу всех пищеблоков образовательных учреждений и предприятия общественного питания", - добавили в Роспотребнадзоре.

Организованы необходимые противоэпидемические и профилактические мероприятия. Вакцинированы 684 человека из группы риска. Установлено медицинское наблюдение за людьми, контактировавшими с заболевшими. В селах района исследованы пробы воды на вирусы, все соответствуют норме, усилена санитарно-просветительная работа среди населения по профилактике кишечных инфекций, осуществляются подворовые обходы, которыми охвачено 4801 человек.