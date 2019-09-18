В Новосибирске открылся международный технологический форум "Технопром"

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Международный форум технологического развития "Технопром", проводимый в этом году в седьмой раз, открылся в Новосибирске. Ожидается, что он соберет 8,5 тыс. участников, сказал, открывая форум, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Мы ожидаем 8,5 тыс. участников. В пять раз больше, чем на первом "Технопроме", - отметил он.

Среди участников форума будут представители 12 иностранных делегаций. Деловая программа конференции включает до 100 мероприятий, среди которых пленарное заседание "Наука новой эры: технологии трансформации", очередное заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Образование и наука", а также пленарная сессия "Таланты и возможности" с участием представителей Министерства науки и высшего образования РФ.

Традиционно в рамках форума проходит выставка разработок сибирских и федеральных компаний. Всего в выставке примут участие более 40 экспонентов, в их числе РЖД, ПАО "Ростелеком" и Топливная компания "ТВЭЛ". Общая площадь экспозиции составит более 1,5 тыс. кв. метров.

В 2018 площадки форума посетили более 7,8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области и Сибирское отделение РАН. ТАСС является информационным партнером "Технопрома - 2019".