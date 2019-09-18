Приставы возбудили исполнительное производство против иркутского депутата за долги

ИРКУТСК, 18 сентября. /ТАСС/. Судебные приставы в среду перед сессией законодательного собрания Иркутской области вручили в помещении регионального парламента постановление о возбуждении исполнительного производства депутату Денису Шершневу, который задолжал за услуги ЖКХ почти 95 тыс. рублей и не оплатил штраф ГИБДД в 1 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

"У него есть задолженность по платежам за жилую площадь - коммунальные платежи, штраф ГИБДД. Задолженность за ЖКХ - почти 95 тыс. рублей и исполнительский сбор более 7 тыс., штраф ГИБДД - 1 тыс. плюс исполнительский сбор еще 1 тыс. Сегодня на рабочем месте перед сессией законодательного собрания должнику вручили постановление о возбуждении исполнительного производства", - сказал собеседник агентства.

Шершнев является гендиректором компании "БайкалСвязьЭнергоСтрой", которая должна была провести инструментальное обследование пострадавших от паводка жилых домов в городе Нижнеудинске. Однако администрация муниципалитета расторгла контракт, так как властей не устроило качество работы.