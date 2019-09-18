Умерла заведующая военным складом под Ачинском

КРАСНОЯРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Заведующая военным складом в деревне Каменке (Ачинский район, Красноярский край), где в августе этого года произошли взрывы боеприпасов, скончалась, подтвердили ТАСС в региональном Минздраве.

По сообщению местных СМИ, женщина умерла от баротравмы, полученной при взрыве боеприпасов на складе.

"Да, факт смерти есть. Женщина имела заболевание, лечилась", - сказал представитель ведомства. Факт баротравмы в Минздраве не стали подтверждать или опровергать, уточнив, что причину смерти должна установить экспертиза.

Взрывы и пожар произошли на военном складе в Ачинском районе Красноярского края 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Один человек погиб, 14 пострадали. Из населенных пунктов в радиусе 20 км от места происшествия были эвакуированы 16 тыс. человек. Повторные взрывы прогремели 9 августа, пострадали 25 человек. Работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются.