Муниципалитеты на Алтае задолжали энергетикам за работу котельных 860 млн рублей

БАРНАУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Долг перед энергоснабжающими организациями, который накопили муниципалитеты в Алтайском крае за работу 320 котельных, составил 861 млн рублей. Из-за этого под отключение перед отопительным сезоном попали 57 котельных, сообщил в среду министр промышленности и энергетики региона Александр Климин.

"Долг муниципалитетов составляет 861 млн рублей, <...> в среднем прирост показателей прошлого года на 8%. <...> На сегодня в крае 57 отключенных котельных", - сказал он на заседании правительства края под подготовке к зиме.

По словам министра, в августе во время совещания с полпредом президента в СФО Сергеем Меняйло было отмечено 320 котельных, отключенных по причине неплатежей за электроэнергию. До 57 их количество удалось снизить за счет работ совместно с энергокомпаниями, Министерством строительства и ЖКХ края и муниципалитетами. Ряд муниципалитетов разработал график реструктуризации долгов, в других ведутся переговоры по этой теме - это дало возможность гарантирующим поставщикам возобновить подачу электроснабжения.

По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в будущем в регионе необходимо ликвидировать практику, при которой в ситуации с должниками подаются документы в прокуратуру, и та выписывает представления на включение котельных. Он подчеркнул, что в этом году в регионе инвестиции в энергосистему в среднем на 30% превысили прошлогодние, и в ситуации, когда муниципалитеты оставляют серьезные долги за энергоснабжение, "будут сделаны оргвыводы".

По данным пресс-службы правительства региона, предприятия генерации и теплосетевые компании края в период подготовки к зиме 2019-2020 годов запланировали ремонты на сумму около 2,05 млрд рублей и инвестиции в размере 2 млрд рублей. На сегодня запасы угля на ТЭЦ края составляют 911 тыс. тонн, что выше норматива на эту дату более чем в три раза.