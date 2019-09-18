Суд оставил в силе приговор виновным в обрушении многоквартирного дома в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 18 сентября. /ТАСС/. Кемеровский областной суд оставил без изменения приговор виновным в обрушении многоквартирного жилого дома в Междуреченске в мае 2016 года, когда погибли два человека и было разрушено 68 квартир. Об этом сообщается в среду на сайте прокуратуры Кузбасса.

"Кемеровский областной суд 17 сентября рассмотрел материалы дела и оставил приговор без изменения, жалобы - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.

Междуреченский городской суд в Кузбассе в июне 2019 года признал виновными по статье ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение крупного ущерба") собственника нежилого помещения на первом этаже здания и строительную бригаду из трех человек, которые демонтировали одну из несущих стен, что стало причиной обрушения подъезда. Суд приговорил собственника нежилого помещения к 5,5 года колонии-поселения, членов строительной бригады - к 4 годам колонии-поселения.