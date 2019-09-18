Сервисы Сбербанка помогут Новосибирской области в развитии экспорта

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Технологические электронные сервисы, разработанные Сбербанком, помогут Новосибирской области в развитии экспорта. Соглашение о сотрудничестве по этому направлению подписали в среду на технологическом форуме "Технопром" в Новосибирске, сообщил журналистам и. о. министра экономического развития региона Лев Решетников.

"Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве со Сбербанком в рамках развития внешнеэкономической деятельности с использованием цифровых технологий. Мы уверены, что совместная наша деятельность со Сбербанком будет способствовать ускорению темпов развития Новосибирской области", - сказал он.

И. о. министра пояснил ТАСС, что технологическая платформа Сбербанка позволит партнерам находить друг друга, принимать решения о совместном участии в каких-либо проектах. Это поможет новосибирским экспортерам лучше продвигать свою продукцию за рубежом.

Заместитель председателя Сибирского банка - управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Игорь Безматерных отметил, что посредством экспортного акселератора, входящего в экосистему Сбербанка, региональные клиенты-экспортеры смогут выйти на зарубежные рынки через эту онлайн-платформу.

"Те компании, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, получат с помощью этой платформы весь спектр сервисов и услуг для того, чтобы обеспечить выход на внешние рынки", - сказал Безматерных журналистам.

Международный форум технологического развития "Технопром" ежегодно проводят в Новосибирске. В 2019 году его главной темой станет "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа будет включать более 90 мероприятий. В прошлом году площадки форума посетили более 7,8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области и Сибирское отделение РАН. Информационное агентство ТАСС является информационным партнером "Технопрома-2019".