Подачу газа и горячей воды в Барнауле ограничат в 100 многоквартирных и 300 частных домов

БАРНАУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Часть жителей Центрального района Барнаула осталась в среду без газа и горячей воды из-за внеплановых работ "Газпром газораспределение Барнаула". Под отключение попадают около 100 многоквартирных и 300 частных домов, сообщается на сайте администрации города.

"Из-за внеплановых работ на газораспределительной станции (ГРС) будет ограничена подача газа и горячей воды в Центральном районе Барнаула. Всего в зону отключения попадает около 100 многоквартирных домов и 300 домов частного сектора, семь социальных объектов. Также в зону отключения попадает ряд газовых котельных МУП "Энергетик". На время прекращение отбора газа у потребителей будет отсутствовать горячее водоснабжение", - говорится в сообщении.

Как сообщили в мэрии, по данным ООО "Газпром газораспределение Барнаула" на время остановки ГРС-3 Барнаула с 9:00 (5:00 мск) часов до 17:00 часов 18 сентября будут проводиться внеплановые работы на объекте "Распределительный газопровод от ул. Пушкина по пр. Комсомольскому до ГРП-14 г. Барнаула Алтайского края". Транспортировка газа будет временно прекращена потребителям 12 улиц. Возможна временная приостановка транспортировки газа населению поселка ВРЗ в границах нескольких улиц.

Как пояснили ТАСС в мэрии, работы на ГРС не аварийные.