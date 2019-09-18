В Киселевске из-за подземных пожаров начала проседать земля

Местные жители в Киселевске во вторник опубликовали в социальных сетях видеозапись, на которой запечатлен процесс усадки грунта в районе подземных пожаров и трещины, идущие в сторону жилых домов. Они выразили опасения, что причиной движения грунта стало горение.

КЕМЕРОВО, 18 сентября. /ТАСС/. Проседание верхних слоев почвы началось в районе подземных пожаров в кузбасском городе Киселевске, где с мая власти пытаются ликвидировать подземное горение на законсервированных выработках старой шахты. Проседание грунта связано с проводимыми работами и не угрожает близлежащим домам, сообщили ТАСС во среду в пресс-службе администрации Киселевска.

"Проводятся работы по ликвидации (ведется проливка верхних слоев почвы водой - прим. ТАСС), грунт начал принимать воду и под тяжестью воды начал проседать. Как говорят специалисты, это хорошо, значит, грунт утяжеляется, вода уходит в землю, и это приведет к желаемому результату. На домах это никак не скажется, от домов это далеко", - рассказали в пресс-службе.

В мэрии отметили, что проседание происходит в верхних слоях земли, состоящих из насыпной глины, коренные породы почвы при этом не деформированы. В связи с этим угроза для жилых домов отсутствует.

Подземные пожары начались в одном из жилых районов Киселевска в конце мая текущего года в районе заброшенных подземных выработок ликвидированной шахты. После многочисленных жалоб местных жителей власти приступили к ликвидации подземного горения: были пробурены глубокие скважины, через которые под землю начали подавать воду и газообразный азот со специальным пенным концентратом. В настоящий момент ведется проливка верхних слоев земли водой, температура нагрева почвы снижена со 170 до 50 градусов по Цельсию. Следующей весной запланированы рекультивация и озеленение.

Кузбасский моногород Киселевск с населением около 95 тыс. человек находится на юге региона, его экономика монозависима от угольной промышленности. В черте города расположены многочисленные угольные предприятия, которые ведут добычу в том числе и открытым способом.