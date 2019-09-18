В Омской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве семилетнего пасынка

ОМСК, 18 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала жителя Омской области, подозреваемого в убийстве семилетнего пасынка, тело которого было обнаружено 10 сентября, сообщается в среду на сайте областного МВД.

"Сегодня ночью в селе Атирка Тарского района оперативниками задержан подозреваемый в убийстве 7-летнего жителя села Новологиново Большереченского района <...> В ходе проведения первоначальных действий установлено, что мальчик находился в квартире с отчимом, который скрылся сразу после гибели ребенка", - говорится в сообщении.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого, 30-летнего ранее судимого мужчину, когда он шел через лес в село, расположенное в 70 км от Новологиново, к родственникам.

Следствие предварительно установило, что ранее привлекаемый к уголовной ответственности за совершение краж сожитель матери ребенка находился дома один с двумя ее детьми, мальчиками 7 и 5 лет, говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК по области. Тело ребенка обнаружила мать, вернувшись с работы. По факту убийства было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

В новость были внесены изменения (11:26 мск) - добавлены подробности СК.