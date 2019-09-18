Женщина с ребенком в Новосибирске получили сильные ожоги после падения в яму с кипятком

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Женщина с ребенком упала в яму с кипятком, которая образовалась на пешеходном тротуаре в Новосибирске. С сильными ожогами они госпитализированы в областную больницу, ребенок находится в реанимации, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

"Вчера вечером женщина с коляской шла по тротуару, они упали в яму с горячей водой. Их госпитализировали в ожоговый центр областной больницы. Ребенок в реанимации, состояние стабильно тяжелое", - сказали в ведомстве.