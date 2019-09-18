Завершена навигация грузов в самый северный населенный пункт России

КРАСНОЯРСК, 18 сентября. /ТАСС/. "Енисейское речное пароходство" (основной акционер компания "Норникель") завершило грузовую навигацию в самый северный населенный пункт России - поселок Диксон. Об этом в среду говорится в сообщении компании.

"Суда Енисейского речного пароходства завершили доставку грузов на Диксон", - говорится в сообщении. Навигация была выполнена в полном объеме, и порядка 8 тыс. т каменного угля были доставлены для нужд предприятий ЖКХ, бюджетных учреждений и населения.

Как отмечают в компании, доставка грузов в Диксон имеет свои особенности. Расстояние от порта Дудинки до Диксона составляет 680 км, из них на 570 км действуют правила морского судоходства. Именно поэтому суда пароходства, работающие в морских условиях, оснащены усиленными корпусами, специальным навигационным оборудованием. Все экипажи, доставляющие грузы на крайний Север, прошли подготовку в соответствии с требованиями Морского кодекса.

"Енисейское речное пароходство" - самое крупное в Красноярском крае транспортное предприятие, осуществляющее перевозки грузов и пассажиров в бассейнах рек Енисей и Ангара. Флот компании состоит из 460 судов общей грузоподъемностью 650 тыс. т.

Поселок Диксон расположен на побережье Енисейского залива и одноименном острове и является самым северным в России. Первоначально, в 1915 году, поселок был основан на острове Диксон. В настоящее время в поселке проживает около 600 человек.