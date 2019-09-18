Молодежный технологический фестиваль Rukami в Новосибирске соберет 4 тыс. участников

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Молодежный технологический фестиваль Rukami, проводящийся Российской венчурной компанией, соберет 20 сентября в Новосибирске около 4 тыс. человек. Об этом сообщила во вторник ТАСС оператор фестиваля в Новосибирске Ксения Елгина на форуме "Технопром".

"Мы ожидаем, что в фестивале примут участие около 4 тыс. человек. Участники мероприятия займутся созданием роботов, компьютерных приложений, энергетических и интеллектуальных систем. Для гостей фестиваля будут организованы образовательные научные и технологические семинары", - сказала Елгина.

Она отметила, что цель фестиваля - интегрировать молодых технологических энтузиастов в единое сообщество на базе образовательных организаций.

Фестиваль Rukami является федеральным некоммерческим проектом по реализации дорожной карты "Кружковое движение" Национальной технологической инициативы (НТИ), согласно которой необходимо обеспечить формирование к 2025 г. в России сообщества из 500 тыс. технологических энтузиастов, предпринимателей нового типа.

Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске 18-20 сентября. В 2019 году его главная тема - "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа включает более 90 мероприятий. В числе организаторов - правительство РФ, правительство Новосибирской области, аппарат полпреда РФ в Сибирском федеральном округе и Сибирское отделение Российской академии наук. ТАСС является информационным партнером "Технопрома - 2019".