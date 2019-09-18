"НЭВЗ-Керамикс" первой в РФ начнет производить керамические коленные суставы в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Новосибирский производитель нанокерамики АО "НЭВЗ-Керамикс" (на 40% принадлежит "Роснано") рассчитывает во второй половине 2020 года начать производить керамические протезы коленных суставов, которые лучше приживаются и дольше служат, чем металлические. Производством данного продукта в мире занимается только Япония, но лишь на внутренний рынок, сообщила ТАСС сотрудник лаборатории биокерамики ОА "НЭВЗ-Керамикс" Екатерина Семанцова на форуме "Технопром-2019".

"Они уже испытаны, и в 2020 году во второй половине начнется выпуск и продажа. Есть несколько компаний, которые пытались сделать [коленные] протезы с керамикой, но по разным причинам они получили отказ, так что массового продукта в виде коленных суставов из керамики в мире практически не существует. Есть производитель в Японии, но они работают только на японский рынок", - сказала Семанцова.

Она уточнила, что ежегодно в России проводится 160 тысяч операций по установке протезов коленных суставов. В настоящее время ставятся металлические протезы из сплавов кобальта, хрома и молибдена, однако в отличие от металлических, которые служат 10-15 лет, срок службы керамических - от 20 лет, и они лучше приживаются. "В Европе ученые уже доказывают, что сплав кобальт-хром-молибден вызывает рак. Поэтому керамика во всем мире сейчас в приоритете", - отмечает Семанцова.

Как уточнил агентству руководитель направления биокерамика "НЭВЗ-Керамикс" Денис Султанов, в настоящее время разработкой новосибирской компании интересуются российские клиники и НИИ в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

АО "НЭВЗ-Керамикс" создано в 2011 году в результате подписания соглашения между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и "Роснано" о создании совместного предприятия по производству наноструктурированной керамики. Предприятие выпускает наноструктурированную керамику для промышленных предприятий в энергетике, радиоэлектронике, машиностроении и химической промышленности. Еще одним направлением является выпуск эндопротезов тазобедренного сустава и разработка керамических протезов коленных суставов. По данным компании, на предприятии работает около 400 человек.

Международный форум технологического развития "Технопром" ежегодно проводят в Новосибирске. В 2019 году его главной темой станет "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа будет включать более 90 мероприятий. В прошлом году площадки форума посетили более 7,8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области, аппарат полпреда и Сибирское отделение РАН. ТАСС является информационным партнером "Технопрома-2019".