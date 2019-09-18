Назначен временно замещающий должность главы пресс-службы иркутского губернатора

Добродеев на посту руководителя пресс-службы заменил Ирину Алашкевич, уволившуюся по собственному желанию после инцидента с распространением звукозаписи, на которой женщина с похожим голосом оскорбительно высказывается в адрес пострадавших от паводка в Тулуне. На записи женщина говорит о том, что на встречу с посетившим Иркутскую область президентом Владимиром Путиным пришли плохо одетые люди, у которых "два класса образования". Она утверждает также, что в пунктах временного размещения "они сидят в тепле, с теплым туалетом, с чистой постелью - то, чего у них не было в их хлеву". Эксперты обнаружили признаки монтажа в аудиозаписи. Глава региона Сергей Левченко сообщил журналистам, что власти запросили повторную экспертизу.

Решение об увольнении, как пояснила Алашкевич, она приняла потому, что началась травля ее семьи. Также экс-чиновница попросила прощения у жителей Тулуна, пояснив, что эмоциональные высказывания были обращены не к ним, а человек, который сделал запись, "обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить".

Летом из-за сильных дождей в Иркутской области прошли две волны паводка. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.

Добродеев окончил Бурятский государственный университет по специальности "Филология". Работал в средствах массовой информации в Улан-Удэ, Иркутска и Красноярска, в том числе на руководящих постах. В 2003 году стал лауреатом премии "ТЭФИ-регион". С 2016 года занимал должность заместителя начальника экспертного управления губернатора и правительства Иркутской области.