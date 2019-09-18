В Кемерове отремонтируют по нацпроекту более 20 км городских дорог в 2020 году

КЕМЕРОВО, 18 сентября. /ТАСС/. План ремонта городских магистралей по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год утвердили в Кемерове. В следующем году в столице Кузбасса будет отремонтировано более 20 км дорог практически во всех районах города, сообщил ТАСС в среду заместитель главы города Дмитрий Березовский.

"Планируется отремонтировать 21,4 км дорог в городе Кемерово по нацпроекту в следующем году, на эти цели будет направлено финансирование в размере 1,01 млрд рублей из бюджетов всех уровней. Предварительный план ремонта мы согласовали с жителями города, он прошел общественные обсуждения, также при его составлении учитывали состояние самих дорог, анализировали жалобы, которые поступали в администрацию и были опубликованы в социальных сетях", - отметил Березовский.

Дорожно-ремонтные работы в 2020 году запланированы на 16 участках кемеровских улиц и проспектов практически во всех районах. Дорожное покрытие будет заменено на центральных магистралях города - Советском проспекте, улицах Дзержинского, Красноармейской, а также на дорогах, которые связывают между собой районы города, обеспечивая их транспортную доступность, и на внутриквартальных проездах.

"В ближайшее время будут сформированы необходимые документы и объявлены конкурсы на определение подрядчиков, чтобы уже весной следующего года, как только позволит погода, мы могли приступить к ремонту", - добавил Березовский.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.