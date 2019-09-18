В центре Омска горят два частных дома

ОМСК, 18 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидируют возгорание двух частных домов и надворных построек в Центральном округе Омска. Как сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального МЧС, есть угроза распространения огня на соседние дома.

"В Центральном округе на ул. 7-я Ремесленная горят два частных дома и надворные постройки, общая площадь пожара 160 кв. метров. Людей в зданиях нет", - сказал собеседник агентства.

В ликвидации пожара, сообщение о котором поступило в 15:17 (12:17 мск), участвуют 40 спасателей и 8 единиц техники.