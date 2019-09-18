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Заксобрание Иркутской области приняло закон о введении института сити-менеджера в Иркутске

По словам инициатора законопроекта депутата Дмитрия Тютрина, мэра будут выбирать по конкурсу, участвовать в котором сможет неограниченный круг лиц

ИРКУТСК, 18 сентября. /ТАСС/. Законодательное собрание Иркутской области на сессии в среду большинством голосов приняло закон о введении института сити-менеджера в Иркутске.

"Закон принят", - сообщил итоги голосования председатель Сергей Сокол.

Инициатива принадлежит депутату от КПРФ Андрею Андрееву и парламентарию от ЛДПР Дмитрию Тютрину. На сессии Тютрин пояснил, что смысл законопроекта в том, чтобы мэра выбирали по конкурсу. "Круг лиц, который мы в этом варианте предлагаем, не ограничен, любой человек может заявиться и поучаствовать в конкурсе. Порядок проведения этого конкурса принимает городская дума. Конечного кандидата утверждает та же дума", - сказал депутат.

В пресс-службе заксобрания ТАСС пояснили, что сначала документ будет направлен на подпись губернатору, затем опубликован в СМИ. В силу закон вступит через десять дней после опубликования.

Тем не менее, когда мэра Иркутска будут избирать по новой схеме, пока неизвестно. Действующий глава города Дмитрий Бердников в связи с избранием в думу по итогам пошедших 8 сентября выборов еще не принял решения о том, откажется ли он от мандата и останется на посту мэра или займет депутатское кресло. В пресс-службе администрации Иркутска ТАСС сообщили, что это решение глава города примет в ближайшее время, как только ему вручат мандат.

В Иркутске с 2015 года мэр избирается депутатами гордумы из числа парламентариев. В октябре 2018 года губернатор Сергей Левченко вносил в заксобрание области законопроект о возвращении прямых выборов мэра, но депутаты его не приняли. По словам главы региона, проведенное социологическое исследование показало, что больше 80% избирателей поддерживают прямые выборы. Сейчас всенародным голосованием избираются главы всех муниципалитетов области, кроме Иркутска.

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