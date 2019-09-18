Открытое горение на пожаре в двух частных домах в Омске ликвидировано

ОМСК, 18 сентября. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали открытое горение на пожаре в двух частных домах в центре Омска, который грозил переходом огня на соседние здания. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой регионального ГУ МЧС.

"Ликвидация открытого горения [произошла] в 16:13 (13:13 мск). Общая площадь пожара составила 200 кв. метров. На месте происшествия работают 44 человека личного состава, задействовано 10 единиц техники", - отмечается в сообщении.

По данным представителя МЧС, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение двухэтажного частного дома. Площадь пожара составляла 100 кв. метров. Огонь перекинулся на веранду и соседний одноэтажный жилой дом.