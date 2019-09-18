Модернизацию системы горячего водоснабжения в Рубцовске оценили в 1 млрд рублей

БАРНАУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Система горячего водоснабжения в городе Рубцовске в Алтайском крае нуждается в модернизации - работы оцениваются в сумму порядка 1 млрд рублей, сообщил в среду на заседании правительства региона директор алтайского филиала "Сибирской генерирующей компании" (СГК) Игорь Лузанов.

"Остро стоит тема горячего водоснабжения в Рубцовске. Исторически сложилось так, что система горячего водоснабжения здесь тупиковая, нет циркуляции, и физически обеспечить качество горячей воды мы не можем. Мы имеем пять исков в адрес "Рубцовского теплоэнергетического комплекса" общей суммой 900 млн рублей. По нашим оценкам, затраты могут составить в районе 1 млрд рублей на организацию системы горячего водоснабжения в Рубцовске", - сказал Лузанов.

По его словам, необходимо решить вопрос с источниками финансирования проекта и выработать технологические решения проблемы. При Минстрое Алтайского края создана рабочая группа, которая занимается проработкой вариантов выхода из ситуации.

Всего же, по словам Лузанова, для подготовки к осенне-зимнему периоду на объектах в крае на ремонтную и инвестиционную программы компания выделила в этом году более 4 млрд рублей. На теплосетях проведены гидравлические испытания. В Барнауле построена теплосеть и центральный теплопункт для замещения котельной в поселке Южный, который раньше снабжал теплом завод "Ротор". Лузанов пояснил, что с началом отопительного сезона в первой декаде октября планируется переключить поселок Южный на отопление от Барнаульской ТЭЦ-3.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибирского федерального округа СГК занимает первое место по объему установленной тепловой мощности, холдинг работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской области, Хакасии и Туве.