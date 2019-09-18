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В Красноярске из отеля эвакуировали 15 человек из-за угроз постояльца муляжом гранаты

Задержаны двое мужчин

ТАСС, 18 сентября. Постоялец отеля в Красноярске угрожал администратору бара в гостинице предметом, похожим на гранату, из-за чего были эвакуированы 15 человек, проводится проверка, сообщается в среду на сайте МВД края.

"Сегодня в утреннее время они (постояльцы отеля - прим. ТАСС) распивали спиртные напитки в баре, расположенном в гостинице. Администратор сделал постояльцам замечание, после чего один из них положил на барную стойку предмет, внешне схожий с гранатой. 11 сотрудников и 4 клиента отеля были эвакуированы. Прибывшие на место специалисты установили, что предмет является муляжом гранаты", - говорится в сообщении. Проводится проверка.

Мужчины 1983 и 1984 годов рождения были задержаны сотрудниками Росгвардии и доставлены в отделение полиции, где на одного из них составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

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