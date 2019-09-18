Пострадавшим от паводка в Иркутской области предоставят налоговые льготы

24 июля на сессии заксобрания фракция КПРФ, которой принадлежит большинство в региональном парламенте, исключила из повестки законопроекты о дополнительной поддержке жителей пострадавших от паводка районов. В частности, разработчики законов предлагали временно освободить граждан от уплаты транспортного налога и налога на имущество организаций. Руководитель фракции Андрей Левченко заявил, что законопроекты могут привести к серьезному дефициту областного бюджета.

"Сегодня мы наконец приняли законы, которые были сняты фракцией КПРФ с сессии в июле, касающиеся мер поддержки жителей районов, где произошло подтопление. Речь идет о предоставления льгот по уплате налога транспортного, имущественного. Сейчас мы будем добиваться скорейшей и эффективной реализации этих законов", - сказал журналистам председатель Заксобрания Сергей Сокол, комментируя итоги сессии.

Как сообщила на заседании председатель бюджетного комитета Наталья Дикусарова, физические лица будут освобождены от транспортного налога за 2018-2019 годы, предприниматели - за 2019 год. "Что касается юридических лиц, то выпадающие доходы областного бюджета составят всего 15 млн рублей. Что касается физических, здесь сумма больше - это будет примерно 130 млн рублей в год, с учетом того, что освобождаем на два года, эту сумму умножаем на два. При этом налоговая служба говорит о том, что, как правило, из этой суммы оплачиваются налоги в размере 85-90 млн в год, у нас всегда есть недоимка. Соответственно недополучим в год 85-90 млн", - отметила Дикусарова.

Предприятия также будут освобождены от налога на имущество организаций за 2019 год. Выпадающие за счет этого доходы областного бюджета составят как минимум 144 млн рублей. Аналогичные законопроекты о налоговых льготах вносил губернатор Сергей Левченко, но депутаты их отклонили, заявив, что инициативы главы региона касаются меньшего круга пострадавших.

Летом из-за сильных дождей в Иркутской области прошли две волны паводка. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос. По оценке Министерства экономического развития Иркутской области, малый и средний бизнес понес ущерб на сумму 1,6 млрд рублей.